目前正是秋蟹肥美季節，饕客們早已食指大動、著手開吃，但為何有些人吃螃蟹後，卻會拉肚子，營養師表示，螃蟹性寒，孕婦、容易腹瀉、皮膚搔癢、體質寒涼的人較不建議吃，若仍想食用，可加入薑、麻油或黃酒，以達到驅寒又去腥的效果。

營養師馬鳳吟在其臉書表示，螃蟹營養價值高，不僅蛋白質豐富，也含鈣、磷、鋅等微量元素，脂肪含量也低，但要注意「蟹膏」與「蟹黃」是膽固醇含量最高的地方，因此高血脂症、高血壓、痛風及心血管疾病的人要少吃。她並說明，蟹膏、蟹黃其實都是生殖器，蟹膏由公蟹的副性腺及其分泌物（包括精液）組成，蟹黃主要是母蟹的卵巢及卵細胞。

馬鳳吟表示，螃蟹性寒，適合胃陰不足體質食用，像是容易口渴、便秘的人可以多吃蟹，但對孕婦、容易腹瀉、皮膚搔癢、體質寒涼的人較不建議吃。不過也不是都不能吃，通常會加入薑、麻油或是黃酒，驅寒又去腥，但孕婦每個人體質不大相同，盡可能避開食用。

她並提醒，因螃蟹富含蛋白質，要避開富含單寧酸的食物一起食用，例如柿子、茶；因單寧酸與蛋白質容易凝結，不易被消化，嚴重會引發腸絞痛，若要食用，兩者間隔1小時以上較好。