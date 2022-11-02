民進黨新竹市長候選人沈慧虹2日表示，高虹安接連爆發疑涉侵權、不法兼職及可能內線交易，這麼多違法亂紀的事情，但高始終沒有說清楚，身為市長候選人的高虹安一定要說明清楚，不能只用「合法合規」1句話就矇騙市民，相信市民也無法接受。

沈慧虹今天上午至錦華市場拜票，針對媒體報導，高虹安助理疑似在知名大企業工作坐領6位數薪水，涉嫌兼職、詐領助理費，且檢調已經展開調查。對此，沈慧虹表示，高虹安是否真涉嫌詐領助理費，如果屬實，這已經是貪汙罪。

她強調，作為1個新竹市長候選人，高虹安當然一定要向社會大眾、新竹市民說清楚，市民的眼睛是雪亮的，不能只用「合法合規」1句話就想矇騙選民，相信市民沒辦法接受高昨天這樣的說法。

針對網紅四叉貓爆料，民眾黨議員候選人葉國文在上屆選舉，要求旗下員工遷戶籍，沈慧虹表示，若屬實，希望檢調單位主動介入調查，這些負面事件都會加深市民對這個團隊的不信任感。而高虹安也不願對自家候選人的爭議事件表態，依然同台輔選，「如果連團隊成員的品格都不願要求，要怎麼讓市民相信可以帶領市府團隊呢？」

葉國文則回應表示，網紅四叉貓成為綠營的政治側翼打手已經不是一天兩天的事情，沈慧虹也只是見到黑影就開槍，選舉將近，大家忙於跑地方行程，努力爭取更多選民的認同與支持，綠營企圖用抹黑戰術來讓民眾黨候選人疲於奔命，他們不會隨之起舞。

此外，沈慧虹也要向國民黨候選人林耕仁提出疑問，對於外界質疑他或他的家族從事灰色事業、可能違法違規的行為，林耕仁也應該要對外說明清楚。

針對朱立倫今陪林耕仁掃市場，國民黨行動中常會也移師到新竹市舉行，韓國瑜本周六還要來站台，大咖助選員紛紛站台林耕仁，沈慧虹表示，選舉倒數1個月，各陣營紛紛號召支持者回歸，但對她來說，市府團隊的政績與見證新竹8年改變的市民都是她的最佳助選員，未來她也會持續勤跑地方，透過講政策、站路口、掃市場、車掃等，讓市民朋友看見最用心、最在乎市民的沈慧虹。