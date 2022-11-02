英超熱刺前鋒孫興慜不幸在比賽中受傷，他2日對戰法甲馬賽奧林匹克，跟對手爭著頂球，左眼窩撞到對方肩膀而受傷，接受將近4分鐘的緊急醫療處置之後走下賽場。熱刺最後2比1獲勝，孫興慜回來和隊友慶祝的時候，眼窩的傷勢已經腫起來。

這種時候受傷格外令人擔憂，卡達世足賽只剩不到20日就開踢，韓國這次籤運不太好，抽到的H組有葡萄牙、迦納、烏拉圭等強敵，首戰的對手是烏拉圭。身為隊長的孫興慜如果受傷就沒得踢了。熱刺助理教練Cristian Stellini賽後表示孫興慜的傷勢應該沒那麼嚴重，孫興慜本人也感覺好很多了，24小時後再觀察看看。熱刺下周要在英超聯賽對戰利物浦，不確定孫興慜能否出賽。

前利物浦球星卡拉格（Jamie Carragher）對CBS體育痛批「這是國際足總FIFA的錯」，如果不是FIFA把主辦權交給卡達，這一切也不會發生。世足賽原先是在夏天展開，但是因為卡達氣候炎熱，被迫把賽事改至冬季。改期的結果就是卡到職業賽季，增加選手受傷的風險。

卡拉格說：「足球選手畢生的夢想就是踢一場世足賽，現在碰到一個10天或是兩周的傷勢，他們就無緣世足賽了。這種事根本不該發生，都是因為FIFA讓卡達主辦，我認為這實在令人噁心。」