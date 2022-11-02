桃園一名李姓屋主今天上午在6樓屋頂更換住家水塔時，因風勢強勁舊水塔被吹落至一樓，剛好砸中路過轎車的引擎蓋，巨大碰撞聲嚇壞車主與路人，有網友將行車記錄器畫面上傳到臉書，驚險畫面曝光引發網友們熱議。

一名網友將行車紀錄器畫面上傳至臉書社團「爆料公社」，只見駕駛開車行經在路上，空中突然墜落一鐵皮水塔，直直砸中引擎蓋上，驚險畫面曝光引發熱議，網友們紛紛留言「這太扯」、「有夠衰！」、「絕命終結塔…」、「恭喜…你是第十萬人經過了這條巷子，獲得了水塔一個」、「路邊那個機車的阿伯救了一命」、「莫名奇妙參與到終局之戰，應該浩克丟的」。

據了解，桃園區秀山路李姓屋主今天上午7時許請工人更換6樓屋頂水塔，未料因風勢強勁，舊水塔竟被吹落至1樓，剛好砸中路過轎車引擎蓋上，巨大撞擊聲嚇壞陳姓車主及路邊民眾，所幸未造成傷亡，雙方私下也已和解。