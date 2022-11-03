大考中心今(3)日舉辦記者會說明112學年第一次英聽測驗成績。今年度考試包含圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型，其中簡短對話得分率最高76.73％，短文聽解得分率最低僅62.81％。

在各種題型得分比例上，大考中心副主任鄭中平表示，所有考生在簡短對話得分率近7成7，圖片聽解得分率約7成3，長篇聽解得分率約7成，對答得分率約6成6，短文聽解得分率則近6成3。

鄭中平還提到，成績等級A的考生在5項題型的得分率皆達9成以上，其中以簡短對話約9成8最高。對得B等級考生在簡短對話、圖片聽解、長篇聽解得分率為8成以上，對答、短文聽解得分率在7成以上。

考量到考生恐不滿意自己的成績表現，鄭中平提醒，大考中心公告高中英語聽力測驗參考試卷，考生可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試題示例／參考試卷」瀏覽、下載與練習，並以此根據自己較弱的題型做加強，或選擇參加第2次英聽測驗。

至於今年度考試違規方面，大考中心統計，本次考試經考區提報試場違規共814件，較上學年度1016件減少202件，其中仍以未攜帶應試有效證件正本為違規案件最大宗，共747件。

大考中心呼籲考生，報名各項入學考試，應依簡章規定備妥應試有效證件正本應試，以避免因違規而被扣減成績。