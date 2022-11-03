針對高虹安聘男友任立院助理爭議，高虹安表示將提出證據給檢調自清，國民黨新竹市長候選人林耕仁3日開記者會嗆高虹安，勿假藉司法途徑當拖延戰術。外傳林耕仁近日對高虹安出招是有立委背景的韓家軍協助，林耕仁3日回應，這種說法是第1次聽到，他只是就事論事提出質疑而已。

林耕仁表示，他今天開記者會提5點回應，用意就是希望高虹安面對新竹市民的質疑，應該用更高的態度來面對，不要像過去前新竹市長林智堅一樣，對於所有市民、民意代表給予的建議，都用逃避不面對的態度，市民不想再看到這樣的市長候選人。

至於國民黨行動中常會昨來到新竹市，是否要破除藍白合謠言？林耕仁則強調，「本來就沒有藍白合」，國民黨主席朱立倫特別到新竹，就是向社會大眾說明，這是特定陣營散布的謠言，相信市民是最有智慧的，不會輕易相信。

此外，朱立倫昨在行動中常會說，民進黨執政8年新竹市是包裝式政治、虛有其表，林耕仁說，這8年來對市政改進，很多人都有給林智堅建言，但林的態度都是不面對事實、不接受建議，就像新竹棒球場，7月13日黨團去會勘，提出很多建議都未被市府接受，結果7月22日比賽開打問題依然存在，打了2天就有球員受傷，可看出他們對新竹市的態度。