台北國際旅展明日登場，各家航空公司摩拳擦掌！低成本航空公司泰國越捷航空表示，目前台泰兩國國境都開了，台灣民眾赴泰也愈來愈踴躍，下個月3日起台北曼谷航線將增加到每周10班。

專程來台參加台北國際旅展的泰越捷商務總監Pinyot Pibulsonggram表示，8月18日起台泰之間航班已是每周1班，載客率有60、70％，算是相當不錯，因此一直增班中，下個月3日起台北曼谷航線將增加到每周10班；12月跟1月載客率更會增加到8成，明年開始1天2班。

Pinyot Pibulsonggram說，泰國民眾也相當喜歡來台灣，自從航班推出之後，泰、台之間的市場反饋非常好，也讓泰越捷感到很驚喜。尤其台灣民眾也很喜歡去普吉島、甲米、清邁等旅遊景點，而泰越捷在曼谷素萬那普機場還營運多條連接泰國國內旅遊地的航班，讓台灣旅客遊泰旅程無縫接軌。泰越捷也宣布了上月12日起營運曼谷到新興的國際遊客島嶼富國島（越南）的新國際航線。

目前進入泰國的乘客不再需要在入境之前或抵達時持有新冠肺炎陰性結果的檢測證書。今年5月起乘客抵達泰國時也無須隔離。