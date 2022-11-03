民眾黨新竹市長候選人高虹安日前遭指控，涉嫌任用男友李忠庭擔任立法院助理浮報助理費，網紅四叉貓昨指稱，李男曾擔任立法院助理期間捐60萬給民眾黨。針對高虹安近期爭議，民進黨立法院黨團幹事長羅致政回應，高虹安要自己面對這些疑慮，並且說清楚、講明白，相信真相會大白。

針對高虹安涉及浮報助理費、涉嫌違反《貪污治罪條例》一事，調查局北機站已受理檢舉偵辦，高虹安透過競辦聲明強調，絕無詐領助理費或掛名人頭，相關證據已交由律師處理，會主動提供給檢調，證明清白。

李忠庭則透過聲明表示，他擔任立法委員助理期間努力完成工作，亦存有任職期間文件照片、業務接洽相關連絡人通訊紀錄等，近日將整理更多更完整資料，證明本人並非人頭助理，也會委由律師對外說明，證明自身清白。

至於李忠庭捐款給民眾黨，高虹安競選辨公室發言人徐千晴3日表示，李前助理捐款給民眾黨，是他個人自由意志，認同民眾黨、支持民眾黨。