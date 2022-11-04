近日傳出有民眾接到自稱余天的電話，稱與新北市長侯友宜是好朋友，這次市長選舉要票投林佳龍，讓侯友宜去選總統。侯友宜今（4）日不對此種選舉花招回應，而是再次鄭重宣傳自己，並請市民朋友支持「好好做代誌」的團隊，繼續為新北市努力。

侯友宜說，2022新北市長選舉，侯友宜「厚友誼」，拚一個好日子，11月26日請市民好朋友給「好好做代誌」的團隊拉票、催票、投票，讓我們為新北市的市民繼續努力、繼續加油。

侯友宜今日一大早就到三重果菜市場視察，外界認為是為了爭取南部鄉親支持，對此侯友宜說，三重果菜市場很多南部來的鄉親朋友，都認識很多年，他對果菜公司有些想法，未來果菜公司的搬遷，期能建構一個現代化、自動化、智慧化，兼具觀光休閒及果菜運輸的好地方，帶給新北市果菜公司更好的環境和行銷量，因為新北果菜公司在全國水果運輸量達15萬公噸、蔬菜3萬公噸，是很龐大的供輸量，所以大家繼續加油。

至於選前之夜計畫到北北基巡迴輔選，侯友宜說，共同生活圈本來就要團結面對，台北、基隆、桃園3個好，新北才會好，他都用共好的方式和大家一起努力，希望我們心目中的候選人都能當選，當選後就好好做事，讓北台灣、大台北發展愈來愈快。