晨暉(1271)10月營收為新台幣2,098萬元，年減45.86%，前10月合併營收3.17億元，年增率為1％。晨暉表示，面對全球景氣下修、升息和通膨等經濟環境因素干擾，紅麴產品需求較為下滑，同時受到客戶進行庫存水位調整影響，下單較過去季度保守，使紅麴產品第四季呈現旺季不旺態勢，惟依客戶銷售節奏來看，明年紅麴及益生菌仍可保持穩定訂單，且相關新產品上市在即，預估明年第一季整體出貨量能恢復成長態勢。

晨暉表示，配合現代人健康飲食型態改變，近期與「娘家」合作的新品已搶先在特定通路上市，以訴求健康的燕麥和紅麴結合，搶攻外食族、上班族、銀髮族等消費者需求，未來則會瞄準更多通路進行推廣，搭配品牌客戶強化廣告行銷，持續創造話題並擴大消費客群。

晨暉進一步表示，公司擁有優異的產品研發優勢，預計年底前將會再有1~2款新品上市，爭取保健品及健康飲食市場版圖擴張，此外，明年也將優先進行擴廠計劃，將研發、產能規模升級，為公司營運穩定成長增添新動能。