南方影展已邁入第21屆，歷經疫情考驗，除轉型線上影展、跨界活動合作外，今年為轉型後首個競賽年，參賽徵件達729件，4日晚間7點在台南新光影城舉辦開幕特映，即日起連續10天，播放入圍的59部作品，並邀請不少國內外影評與觀眾映後座談。

此次影展主題「末世新生 REBORN」，影展團隊將影像藝術與當代人文議題如多元人權、環保、社會體制等困境，設計一系列展演與座談。影展開幕片《宿舍》是10月剛榮獲DMZ韓國國際紀錄片影展短片競賽首獎的作品，由台南在地錄像暨當代藝術家蘇育賢與其工作團隊你哥影視社共同完成。

開幕片《宿舍》內容描寫以虛構勞工宿舍為舞台及真實在台移工處境，藉由移工為人權挺身而出發起罷工行動的搬演過程，導演蘇育賢以工作坊的形式，邀請女工一同參與討論及演出，藉由演員、場景與故事虛實交錯的手法、詼諧幽默的對白與敘事形式，為台灣社會傳遞多元思考之普世價值。

南方影展自2020年蛻變為雙年展，除轉型線上影展、跨界活動合作外，期間也不間斷尋找影展與台南在地、外國獨立影展的合作可能，今年競賽共吸引729部來自全球20多國作品參賽，經過兩個月之初審評審會議後，選出共59部精彩作品，未來10天將陸續在新光影城接力上演。