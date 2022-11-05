食藥署3日召開高端疫苗保護效益評估專家審查會議，14位專家全數通過，認為高端疫苗對於中重症、死亡具有保護效益。對此，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱昨(4日)在臉書提出疑惑，「想問各位，有看過這麼好看的笑話嗎？」

高揚凱表示，原來民進黨的疫苗有沒有效，不是靠科學的試驗，是靠舉手表決？「民主國家的民間生產疫苗有沒有效，居然是靠著十四個民進黨政府安排的專家，用『舉手』的方式表決。」

高揚凱提問，「如果舉手可以決定疫苗有沒有效，那以後確診者不用看醫生，就請專家來看完，舉手說『你已經復原了』，是不是就不藥而癒了？揚凱也希望，有十四個專家跑來跟揚凱說，我們舉手通過，你已經當選了，馬上開始為民服務。」他認為，「最可怕的是，將人民的健康，拿來當成民進黨選舉的賭注」，因此呼籲，能夠阻止這個違法濫權政黨的方式，就是我們每一個人，手上的選票。