民眾黨新竹市長候選人高虹安上月底在臉書貼出的友善動物政見影片，遭網友踢爆，影片中的動物收容所，根本不是新竹市動物保護教育園區，有誤導嫌疑。對此，高虹安5日表示，和工作人員討論後，影片中確實有一小段誤植，影片也立即下架，避免傷害到志工朋友，稍後也會有更正說明，她也強調，「我們在談的都是這些大方向」，盼大家都能理解。

高虹安表示，團隊長期以來不只是在立法院，甚至在新竹市當地邀請許多從中央到地方上，都有全國性地方性的動物友善和動物保護團體，經過2、3次的政策交流會，不僅是在台北也在新竹舉辦，透過政策交流會將動物保護和動物友善團體的訴求，納入動物保護友善政見中。

所以，高虹安也認為，其實在影片中內容有一小段內容，確實有和工作人員討論，好像是剪輯上有確實誤植了1小段影片，也立即把影片下架，以避免說再造成傷害。高虹安也說，確實有些志工朋友因為誤植影片，認為並沒有呈現到真實狀況，所以影片已從粉專下架，稍後也會發更正聲明。

至於政見部分，高虹安也強調，請大家能看到團隊在動物保護友善和團體交流上的用心，和政見產生的過程，她也說，「我們在談的都是這些大方向，為了新竹市好大家都希望把動物保護友善做的更完整」，所以大方向的討論是非常正確方向，希望大家都能理解。

對手要求高虹安提供自行募款民眾黨責任額60萬元的單據，高虹安表示，外界其實都誤會了，這幾天不管是民眾黨祕書長或她本人，都已經發聲明澄清過，這樣的捐款其實就是李姓助理個人的意志。

此外，高虹安也說，像是柯建銘的助理，或蘇嘉全的主任，其實也都有捐款支持自己政黨的行動，她認為一直跳針要別人去找出證據或影射，是非常不好的事情，希望不要一直嘗試想要烏龍爆料，或烏龍指控，這樣真的很不好。

對手沈慧虹陣營也質疑，李姓助理有6位數高薪工作，為何還要來做助理，他如何兼顧？高虹安表示，自己身為這位前助理的雇主，前助理在任職期間所有工作都恪盡職守完成，也有執行他自己的工作，這都有大量的人證、物證和事證可證明，不解沈陣營為何要不停跳針質疑，勞健保部分昨也說明，實質上有沒有工作，和形式上的投保是完全兩碼事，希望沈陣營不要再一直不停跳針，好好提出政策比較重要。

至於趙少康說新竹市重點不是交換而是棄保，是否擔心自己被棄保？高虹安則說，如果新竹市民是有自己判斷，當然也無所謂操作棄保或交換，大家不要一直不停的用政黨的角度，而要讓人民去決定他們的意志，新竹市民大家都能自由判斷，也都會辨別，哪位候選人才是優質的候選人，真的不需要不停的用政黨的角度去看待他們的選擇。