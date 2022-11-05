民進黨桃園市長候選人鄭運鵬批評國民黨桃園市長候選人張善政與統派、詐騙政黨走很近，要求張善政出面說明。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長候選人張善政先前遭爆擔任涉及詐騙的中華民族致公黨最高顧問、親中小黨「經濟黨」的榮譽總顧問，引起爭議，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬認為身為候選人應有識人之明，要求張善政出面說明，為何要跟統派政黨、有詐騙背景的人走那麼近，詢問張善政還有沒有擔任其他顧問職被拿來當作門神？

鄭運鵬表示，現在詐騙集團猖獗是最必須積極處理的事情，市民朋友當然希望未來的市長一定要有識人之明，而張善政跟這些統派小黨、詐騙政黨有關係，分別擔任致公黨跟經濟黨的最高顧問跟榮譽總顧問的黨職，這是很特定的統派路線，也是很特定的詐騙集團。

鄭運鵬說，我們對於這種人都會有直覺要保持距離，但張善政卻跟特定的統派政黨、有詐騙背景的人接近，希望張善政能公開說明為什麼要當這些統派政黨、有詐騙集團背景的政黨、想拿你當門神的政黨的顧問，還有沒有其他顧問職被拿來當門神，市民朋友都應該要知道的這些資訊，自己經得起檢驗，也希望張善政出面說明。

中職總冠軍賽今晚將在樂天桃園棒球場開打，由桃園樂天桃猿與台中中信兄弟爭冠，鄭運鵬也秀出鋼彈與樂天桃猿隊聯名款的球衣，他直呼樂天桃猿隊經過一段時間的震盪期，今年終於回到總冠軍賽的行列，相信桃園市民是非常高興的，今天晚上也準備要進球場為樂天桃猿隊加油，1年前樂天桃猿隊出了與鋼彈的聯名款的外套，特別準備晚上要穿這件戰服，對自己來說這是對鋼彈的喜好、對職棒的熱愛，雙重興趣合而為一，希望樂天桃猿這次重返榮耀回到總冠軍。