雙11購物熱潮來到高峰，線上線下都熱鬧，居家業者配合季節，網推精選家具、家電生活用品現折、免運等優惠。

HOLA特力和樂在雙11期間推薦亮點「奧丁零重力全牛皮雙電動沙發」，能180度調整座椅角度，照顧各種使用者身形。即日起至11月11日，HOLA實體門市全館單筆實付滿2500元，送250元電子折價券，家具再享滿額現折1萬2千元。線上通路全站單筆實付滿1200元現折100元等，好康多多。

設計購物網站pinkoi舉行「家電快閃」優惠活動，11月12日前人氣家電免運7折起，消費滿3200元折200元，再抽整筆訂單免費優惠。推薦包括sOlac的2合1手持式掛燙機、京都印花設計的日本BRUNO SOU‧SOU經典款電烤盤等。

IKEA即日起到11月14日期間，推出千項商品官網購物85折優惠，指定商品下殺後最高可省超過2000元，全站單筆消費滿7000元直接免運。推薦最夯的FYRTUR遮光捲簾、綠意盎然的人造盆栽，以及具設計感的經典KVISSLE文件匣等，下單時機要掌握。

pinkoi的日本BRUNO SOU‧SOU經典款電烤盤耐高溫不沾塗層烤盤，導熱快、清洗方便。（摘自pinkoi官網）

FYRTUR的遮光捲簾能有效阻擋光線，不會再被晨光打擾睡眠，附遙控器。原價5490元，折扣後4666元。（IKEA提供）

IKEA的經典KVISSLE文件匣，隔層設計也能自由調整，找東西時不再手忙腳亂。（IKEA提供）