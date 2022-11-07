國外一名人夫日前向英媒《

》投稿控訴，自己在結婚典禮上親眼看見，親生哥哥和妻子互動時未保持應有的距離，態度也太過熱情，懷疑2人私下有染。而該名人夫果然就在多年後瞥見妻子出軌哥哥的畫面，並得知原來早在自己帶妻子回家見父母後不久，哥哥就和妻子展開地下戀情。

人夫於《每日星報》的讀者信箱「JUST JANE」投稿指出，在多年前在和妻子的結婚典禮上，發現哥哥對妻子的態度太過熱情，互動時也未保持應當的距離，懷疑2人關係匪淺。之後人夫在婚禮結束後主動質問哥哥和妻子，2人私下有無不正當的關係，但都遭否認。原本人夫想說不再追究，未料在蜜月期間，他又發現妻子常常盯著手機傻笑；3年前哥哥搬到杜拜工作時，他也察覺妻子的情緒莫名低落。

豈料人夫日前果然就在一輛汽車的後座，目睹回國的哥哥和妻子親熱打鬧，此時眼看紙包不住火，妻子才終於向人夫承認這段不倫戀，並稱一切的開端都是在和公婆相見時，於家中對哥哥一見鍾情所致，不過在妻子坦白的過程中，哥哥卻將頭別過去，不願直視人夫的眼睛。對此，該名人夫痛批，「我到底做了什麼？難道這一切都是我應得的下場？」

專欄作家歐葛曼（Jane O'Gorman）回應，「不論出於什麼原因，你的妻子在明知道愛上你的親生哥哥的狀況下，依然選擇嫁給了你。很遺憾，這場婚姻打從一開始就必定要走向毀滅，我也實在找不出要如何挽救這段婚姻的方法。」同時她也鼓勵人夫，「好好療傷，嘗試再次去愛下一個人，未來要更相信你的直覺。」

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