ViewSonic宣布正式成立「優派學院」，並攜手僑委會、敦煌、溫美玉、臺灣吧等教育生態系夥伴共同開發高互動數位教材，拓展不同學科的教材版圖，展現於教育科技產業的經營成果與長期承諾。臺灣教育科技展為期4天的展期中，ViewSonic現場更安排超過30堂橫跨高中、國中小一系列精采研習課程。

ViewSonic董事長朱家良表示，後疫情時代加速教育產業邁向數位轉型，除了教學工具數位化，ViewSonic更專注於培育數位教育人才、強化數位教學內容，積極研發創新教育科技解決方案，實踐環境、師資、課程全方位數位轉型。以作為企業與教育雙贏的數位轉型加速器為己任，我們於今年更正式成立優派學院，並擴大教育生態系合作，研發跨學科數位互動教材，將數位學習推廣到更多應用領域，期望為數位教育帶來嶄新變革。

疫情持續籠罩全球，ViewSonic為推動數位教育不遺餘力，於2020年3月成立專案小組，與全臺縣市合作，迄今舉辦逾千場培訓課、共計超過6,000位老師通過ViewSonic全球教育家認證，並匯聚超過3.4萬位教師透過「ViewSonic 創新教學社群」與全臺教師們互動交流。更舉辦多場教案競賽，集結不同學層與學科的教師發揮創意，發展了超過3,000個創意數位教案。

為實現對臺灣教育數位轉型的長期承諾，ViewSonic 正式成立優派學院，並委任連育仁教授擔任優派學院院長。連育仁表示，因應教學現場的數位轉型，優派學院將以「生態系即服務（Ecosystem as a Service，EaaS）」為發展策略，以簡化科技融入的難度為方法、深化教學成效為目標，推動一系列與政府及學校合作的軟、硬體與教學方法轉型計畫，讓所有教師具備數位教學即戰力。

優派學院將整合ViewBoard 智慧互動電子白板、myViewBoard 數位教學平台、UNIVERSE教育元宇宙等教育科技解決方案，在實體及網路教室解決老師與學生教與學的痛點，也會和跨領域的合作夥伴持續推出創新服務。

ViewSonic長期觀察數位教學的轉型歷程，發現數位教學瓶頸在於教材的匱乏。為充實互動位教學資源，ViewSonic與合作夥伴共同發表基於 myViewBoard開發的高互動數位教材，包括僑委會《學華語向前走》、敦煌書局的英文閱讀教材《R21-Reading for 21st Century Kids》、溫美玉老師的《溫美玉兒童作文趴》，以及臺灣吧《小黑啤玩臺灣》，讓學生以更輕鬆、有趣的方式學習。