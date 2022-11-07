紐約大都會在自由市場大門開啟之前，砸下5年1.02億美元（新台幣32.7億）留住守護神狄亞茲（Edwin Diaz），平均年薪2040萬美元，讓他成為史上最貴的牛棚投手！合約還包含第6年球團選項（總值6年1.22億美元）。狄亞茲上季年薪為1020萬美元，例行賽繳出1.31自責分率、32次救援，儼然是國聯第一的終結者，他明年3月將滿29歲。

大都會摘下暌違34年的單季百勝，狄亞茲居功厥偉，全隊貢獻比他高的投手也只有先發投手薛爾瑟（Max Scherzer）、巴西特（Chris Bassitt）兩人。凌厲的滑球與剛猛的四縫線，配上帥氣的出場曲《Narco》讓本季的狄亞茲出盡了風頭。

Timmy Trumpet playing "Narco" live while Edwin Diaz enters the game is incredible 🙌



(via @SNYtv)pic.twitter.com/XTnubx2adX — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 1, 2022

狄亞茲上季的K9（每9局奪三振數）達到恐怖的17.1，登板滿50局的投手之中，這是史上次高的紀錄，僅次於2014年還在全盛時期的「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman，17.7）。另外原先最高年薪的牛棚投手也是查普曼（5年8600萬美元）。

大都會給狄亞茲的合約包含不可交易條款，滿3年之後擁有逃脫權利。自由球員將於美國時間11月10日開始獲得洽談合約的資格，大都會先發投手巴西特預定也是其中一人，他已拒絕了1900萬美元選項。