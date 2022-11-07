光學鏡頭模具廠伯特光(6859)董事長兼總經理陳柏輯看好明年VR/AR及手機鏡頭規格升級兩大成長動能，預期明年將持續成長，公司自11月8日起至11月10日止舉行上櫃前公開競拍，競拍底價為85元，暫訂承銷價為102元，並於11月28日掛牌。

伯特光電為專業光學鏡片模具及金屬零組件廠，該公司主要業務和產品包括智慧型手機、VR/AR、車用等精密光學鏡頭鏡片之模具和光學產品用之精密金屬零組件，終端產品有63%為智慧型手機，相機佔21%，筆電和VR/AR各佔6%，其他包括車用鏡頭、醫療、監控設備等。

由於智慧型手機朝輕薄化、多鏡頭發展，配備三鏡頭的手機有成為市場主流的趨勢，不論對於鏡頭尺寸、內面反射、降低雜訊、畫素、景深變化等性能的要求越來越高、鏡片層數越來越多，有助於帶動鏡片模具的強勁需求，手機鏡頭每增加一層鏡片，所需模具就必須重新開發，加上手機鏡頭的製造不斷面臨更高難度挑戰，帶動鏡頭單價提高，壓製鏡片的模具硬度、孔徑真圓度、偏心、平面度、公差、模仁表面粗糙度…等都會影響鏡頭品質好壞和拍攝效果，伯特光具備製造鏡頭模具的高精密度製程能力，以高品質鋼材和車刀製造，產品的穩定度達國際一線大廠所需的製程能力，提供一站式客製化服務，增強客戶黏著度。

DIGITIMES Research預估，未來五年5G應用和新興市場消費者換購智慧型手機，可望帶動手機出貨率每年成長4~7%。產業調查研究機構TrendForce預估，2022年全球手機鏡頭出貨量將達50.2億顆、年增率5%，2023年全球手機出貨量有望將回升1%以上，手機鏡頭出貨量可望增至53.2億顆；而TrendForce也推測2023年只要手機鏡頭出貨量成長6%，若以每支手機配備的鏡片增加1~3片計算，鏡片出貨量可望成長15%，成為伯特光出貨量成長的利基。

再者，隨著元宇宙議題的帶動下，包括微軟、Google、蘋果、Sony及Meta等科技大廠紛紛加大投入VR/AR市場，未來均預期會不斷推出VR/AR裝置。根據IDC報告指出，2022年全球VR/AR頭戴式裝置的出貨量將達到1,573萬台，年增43.6%，在VR/AR裝置出貨量將大幅成長，伯特光也將積極擴充產能因應需求的快速成長。

受惠於產品組合優化及美金升值，累計上半年毛利率為33%，稅後淨利1.35億元，每股盈餘為4.59元，上半年表現已達成去年全年度89.06%，累計前9月合併營收為7.67億元，年減1.94%。

此外，電動車大廠推動自駕系統發展抬頭，傳統車廠亦競相導入先進駕駛輔助系統(ADAS)，帶動新一波車用鏡頭數量成長及規格升級趨勢，根據中國產業信息網數據顯示，未來三年ADAS升級以L0提升至L1/L2為主，2025年L1/L2、L3佔比將分別到達50%、15%，單台車鏡頭用量將到達6-8顆，未來車用鏡頭用量將大幅成長，對伯特光精密光學模具需求增加下，將可望成為公司未來幾年成長動能。

配合上櫃前公開承銷作業，柏特光自11月8日起至10日止舉行上櫃前公開競拍，此次對外競價拍賣2182張，競拍底價85元，暫定承銷價102元，預計11月14日開標，並於16日至18日辦理公開申購、22日抽籤，並暫定11月28日掛牌。