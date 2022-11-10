Barry Chen邀Marz23合作新歌。（華納音樂提供）

Barry Chen全新單曲〈假肖〉創作靈感來自生活經驗，描述人前人後不同嘴臉的心機朋友，表面稱兄道弟，背後捅你一刀的驚悚故事。他邀請曾有同樣經歷、背後有傷，曾被「假朋友」暗桶的同門師兄Marz23合作，MV講述一段奇幻的追查過程，2人必須逃離一群染病的「假笑僵屍」襲擊；在此之前，他們也必須得面對自己的過去，才能生存並逃離可怕的新現實。

〈假肖〉如實呈現人際關係間的虛假和心機，有時光憑善良無法在社會上平安生存，為了各種利益、謊言，人與人之間難免各懷鬼胎，甚至還有可能在背後被捅一刀。Barry藉由這首歌寫出他的觀察，宣揚珍惜生命，與其和躲在暗處的小人拼鬥，不如把時間與精力花在追求更美好的生活。邀來同為曾被朋友背叛的過來人Marz23合作，藉由這首歌告訴眾人切記遠離小人。

提到遇到最「假肖」的經驗，Barry及Marz23都心有戚戚焉，Barry透露曾經聽到很多人都來跟自己說身邊的好朋友很討厭，欺負人又愛佔便宜，然而充滿正義感的他有一天終於忍不住替朋友們出氣，於是與好友起衝突，最後2人關係破裂，原本抱怨的人卻跟他還是朋友，讓他瞬間覺得「有夠假肖」，笑說從此學乖！Marz23則說：「爬得越高，身邊就越會充斥唯利是圖，或是見不得你好的人，在你面前說一套，背後卻是桶好幾刀！」表示這樣的故事不僅僅發生在他們身上。〈假肖〉MV於「Barry Chen」YouTube官方頻道上線。