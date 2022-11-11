虛擬貨幣圈出現巨震，第二大交易所FTX面臨破產危機，有著「虛幣金童」之稱的創辦人兼執行長Sam Bankman-Fried（SBF）已經遭到美國證券交易委員會（SEC）的調查，巴哈馬也凍結FTX在當地的相關資金，不僅如此，SBF還被爆出擅自從FTX轉移至少40億美元（約新台幣1200億）的資金至旗下避險基金機構Alameda Research，而40億美元中有部分是客戶的資金。

綜合外媒報導，Alameda Research是SBF所創辦的虛擬貨幣避險基金，日前被發現因屢次交易失敗，導致資不抵債出現破產疑慮，讓高度連結的FTX受到巨大打擊，SBF這才坦承公司出現80億美元（約新台幣2500億）的資金缺口，如果無法解決將破產。

就連最大虛幣交易所幣安（Binance）都以FTX疑似涉及不當使用客戶資金、美國監管機構啟動調查等原因，放棄收購非美國業務，使得FTX的危機成為沒人敢救的狀況。

如今傳出SBF遭到SEC的調查，巴哈馬也決定凍結FTX在當地的所有資金，更有多位SBF知情人士向媒體爆料，SBF擅自從FTX轉移至少40億美元的資金至Alameda Research而這些資金中有部分是客戶資金，引起譁然。

此事引爆幣圈震盪，所有虛擬貨幣價格都出現大幅下跌，稍早也傳出虛擬貨幣借貸機構BlockFi暫停客戶提款，官方也表示，由於FTX.com、FTX US及Alameda Research的情況未明，該公司已無法如常運作，因此將暫停客戶提款，FTX US才剛在今年7月宣布提供4億美元的信貸額度，藉此收購BlockFi。