矽智財IP族群先前因為美國對大陸晶片出口禁令升級下，個股多遭逢一波嚴峻修正，近一個月族群平均跌幅逾5%，近期隨著各家法說會陸續登場，認為美中禁令升級衝擊並不像先前市場推估來的嚴重，世芯-KY(3661)上週五法說強調，2023年主要成長動能來自北美客戶，且獲利仍將大幅成長，今早盤後股價拉高，大漲逾7%，其餘M31(6641)攻上漲停，創意(3443)、智原(3035)、晶心科(6533)等也同步大漲。

大陸全力發展半導體自製化，加上近期美國再祭出重手，勢必會加速大陸發展自製化的決心，屆時對於矽智財IP等需求也會隨之提高。IP產業技術門檻高，其他產業難以切入，競爭者相對少，相關產業具有高毛利率優勢。

世芯-KY預估，美國對大陸的晶片禁令影響10月營收僅約1~2%，且11月、12月過後載板限制解除，營收將重回成長。2023年主要成長動能來自於無疑慮的北美客戶，雖然毛利率會較低，但營業利益率不會較低，整體來說，世芯-KY仍看好2023年獲利將大幅成長。

世芯-KY目前手上已經有數個5奈米/3奈米專案，都是AI/HPC，歐洲、大陸、北美都有，而ASIC方面，明年會從7奈米貢獻逐步到5奈米/6奈米，3奈米會在2024年開始貢獻。

世芯-KY強調，未來還是會繼續做大陸生意，但會集中資源做非大陸客戶，且對大陸接案會比較謹慎，有合理利潤、有發展性才會支援，且控制每個案子佔不超過公司營收10%，避免集中風險。

IC Insights預估，2026年全球半導體晶片市場規模為7177億美元，而該年大陸半導體市場產值將成長到582億美元，在全球的占比也只有8.1%，且若在2026年再加計台積電(2330)、三星、英特爾等外資企業在大陸生產的晶片產值，以及本土陸資企業的晶片產值計算，該年大陸本土晶片的自給率也僅有21.2%，換言之，大陸晶片自製未來的成長空間還很大，對於矽智財IP的需求也將隨著升溫，但有鑑於矽智財IP高進入門檻，故台係廠相對成熟穩定的技術，將會成為大陸半導體業者的首選。