美系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，肯定宏達電VR(虛擬實境)在藝術領域的發展，但目前僅處於初期，故貢獻相當有限，故維持宏達電評級為中性，目標價76元，而潛在隱含價值為181元。

美系外資表示，宏達電Vive Arts近期宣布與一數位原生作品展示平台舉辦展覽，共呈現來自15位華人藝術家和新興藝術家的19件NFT藝術作品，展覽期間到11月13日為止，這是在Vive Art繼阿爾豐斯慕夏精選作品限量版NFT之後第2個發布系列項目，也是VIVE Arts首次推出華人數位藝術家的NFT藏品。

美系外資表示，Vive Arts本次這19件藝術品的起價在800-51000美元之間，但最終價格取決於拍賣結果。19件藝術品的起拍價為11.3萬美元，但因業務仍處於早期階段，故金額不是很大，仍處於早期階段。假設Vive Arts收取20%的交易費用(稅後)，則該一新系列可以貢獻2.2萬美元(折合新台幣67.6萬美元)收入，預估占2022年Vive Art營收的8%。

美系外資表示，宏達電Vive發展NFT僅處於初期階段，但其藝術業務反映了宏達電豐富VR生態系統的強大潛力，也帶來更多創新的產品形態，近而帶動更多用戶參與VR。

美系外資表示，雖積極來看，元宇宙將帶動VR設備需求持續增長，但相信它需要一段時間才能成為主流設備，將繼續關注宏達電在這一領域的機會。故維持宏達電評級為中性，目標價76元，而潛在隱含價值為181元。