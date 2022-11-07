這難道是差別待遇嗎？通常便當店都會有炸雞腿、爌肉、煎魚排等各色主菜任人挑選，不過日前嘉義一名雇主徵求便當外送廠商時，先訂了數個80元便當，後來特地要求「無主菜」的40元便當，直言：「外勞要吃的」，貼文曝光後，引起熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》轉貼社團《嘉義綠豆大小事》的一則貼文，有一名雇主想要徵求長期配合外送便當的商家，需求是80元便當60個，40元便當20個，還特別註明40元的便當不需要煮菜，因為是「外勞要吃的」。

嘉義一名雇主公開徵求便當廠商，意外引發網友熱議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，不少網友替外籍移工抱屈，認為同樣是人，為何有高低之分，留言痛批，「人家幫你賺錢，你給他們吃40元？良心過得去嗎」、「好可憐，根本歧視」、「這老闆金價夭壽骨」、「台灣一堆家庭帶爺爺奶奶上餐廳，只給外籍看護點兒童餐，大有人在」、「這種慣老闆，公司員工向心力一定很差」。

有網友指出，外籍移工可能信奉伊斯蘭教，若配菜中有豬肉或豬油，移工根本無法入口；還有人說：「搞不好是外籍員工自己要求的」、「我們公司的外籍移工只吃主菜居多，最愛炸類，菜類很少看他們吃，台灣白飯也是他們最愛，常配魚罐頭」、「不是老闆不給，是他們根本就不吃，不管是魚排、雞腿還是排骨，他們全部扔掉或餵狗，他們會自己弄家鄉菜出來配」；不過這些說法仍然引來撻伐，「說外勞吃不慣的，你買兩支雞腿，他們不吃我再輸你啦，買垃圾給人吃還說那麼大聲」。