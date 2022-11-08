台中港濱海城區魅力 將媲美舊金山漁人碼頭、新加坡海灣風情

舉世聞名的舊金山濱海區域，由滿布貨物的貨船碼頭與大量倉庫的港區景觀，轉型為現代風貌的蛻變階段，是從1962年漁人碼頭開始興建吉拉德利廣場開始，全面啟動舊金山水岸一路發展出涵蓋購物商店街、餐廳區、藝廊、戲院等不同功能的大型商場區域，更帶動舊金山濱水區超過半世紀以上朝著休閒、購物、娛樂方向前進的發展主軸，最終打造出無比迷人的舊金山城市濱海區風貌。

這裡的悠閒風格不僅是這座城市居民體驗放鬆愉快時光的聖地，更成為眾多全球濱海城市設計的典範。

迎接千萬人潮！三井OUTLET只是個開端

類似的經驗也出現在中台灣的台中港區，具備現代購物空間與摩天輪設施的三井OUTLET，在疫情干擾前，年度參觀人次上看千萬，已經明示這片濱海區域具備的魅力，猶如半世紀之前的舊金山漁人碼頭，同樣以購物休閒新空間獲得城市居民的熱愛，帶給城市更豐富的休閒生活體驗。

實際上，中台灣的八百萬人口沿著二高與西濱快速道路，已持續共享著三井OUTLET與高美濕地等海線熱點，未來在海生館、大型蔦屋書店商場，還有醞釀中的多宗大型商場開發案群聚後，由三井OUTLET開啟的海線休閒購物商場效應，延續全球濱海城區吸引大批遊客的黃金準則，極可能創造全台濱海城區休閒與購物遊憩區人潮與消費新紀錄。

三井OUTLET僅僅是濱海娛樂遊憩的開端。臺中港中泊渠底端親水景觀設施規劃定案報告中，提出七大空間機能定位：水岸景觀休憩、濱海娛樂商業、港埠旅運服務、樂活遊艇休閒、風車公園體驗、門戶行政核心及旗艦主題商業， 未來開發將朝向水岸觀光遊憩、複合式商業服務及行政商務中心之複合式空間機能。勾勒出未來足以堪比舊金山漁人碼頭，以及新加坡的海灣風情。

臺中港中泊渠周邊空間機能定位示意圖。(資料來源/臺中港中泊渠底端親水景觀設施規劃定案報告，臺中港務分公司，107 年 3 月。)

台中港濱海城區 正接軌國際

針對台中海線的未來藍圖，同樣以舊金山經驗為例，目前舊金山灣區已完成超過500公里的公共步道，很多段還是由開發商參與建造的，透過這條不可思議的親海公共步道，無論是海灘、遊艇與帆船碼頭、自行車道等等都串連起來，成為臨海區域擁有巨大魅力的公共資源，不斷吸引人們到來。

這一點，也與台中市府針對海線的發展概念相符，近期台中市府特別針對台中海線與山區進行自然資源的整理，即將公布新的運用計畫，市府高層在台中城市治理論壇上對媒體表示，台中都會發展過程中，山海河自然資源會再整合，除了市區河川再規劃運用，海岸區域也是重點。

市府眼中的海岸區域，不只是台中港，而是整個海線，未來會有更多步道、腳踏車道等，串聯海線多處漁港漁村，形成新的濱海城區，這也是台中發展過程中必要的規劃，同樣符合舊金山濱海區的成功發展經驗。

都發局表示，台中港是中台灣少數可以親海休憩的地方，具備山海景觀，擁有廣大腹地資源。其中在觀光旅遊方面，市府運用鄰海型的休閒場域，包含：大安海水浴場、大安濱海遊憩樂園、高美野生動物保護區等，串連起海上觀光廊道。

台中港的藍圖擘劃 積極向全球取經

「新加坡城市規劃之父」劉太格博士，建議台中應保持悠閒、輕鬆的魅力。(圖/業者提供)

本身是建築師的「新加坡城市規劃之父」劉太格博士，在十月中旬以「以世界的格局，開創台中城市新局」為題進行專題演講時，特別強調，對於台中這座城市來說，應該永遠保持悠閒、輕鬆的魅力，這是考慮到城市規模的密度設定，要因地制宜。

例如上海、新加坡等城市就需要做高密度的設定，像是台中這樣面積與人口規模的城市，就不必要往高密度的方向規劃，發展屬於自己城市人文與自然脈絡的特色，才是保持城市魅力的重點，在台中發展海線新城區的過程中，同樣如此。

濱海城區的設計經驗上，舊金山的城市設計者早就制定出一套讓「舊金山的大樓群，像是一個向著海邊往下走的階梯」的城市設計準則，讓越遠離岸邊的建築高度才能拉高，打造出彷彿通往海濱的城市建築天際曲線，非常值得台中發展臨海新城區時參考。

台中港海灣生活 未來處處驚喜

未來台中港也將比肩新加坡海灣風情，水岸、遊艇、娛樂、休閒遊憩、會展等主題，處處充滿驚喜。(圖/業者提供)

海線不僅具備觀光休憩的價值，在大肚山東側的人口密集區已經不可能釋出新的大面積土地的前提下，未來以中科為主的大肚山科技走廊，新的腹地就是海線板塊，而港務系統釋出土地速度將是影響海線發展的重大關鍵。

「人民需要甚麼樣的城市？」當然是能提供溫飽與逐漸富裕機會的城市；閒暇時，也能提供親近自然與娛樂休閒的城市；最好還是能提供負擔較輕居住成本的城市。

從這幾點來看，參考舊金山與新加坡濱海新區開發經驗，尤其新加坡雖然小但城市規劃及親海設計處處都是驚喜，是全球濱海城市的朝聖的，許多方面都值得借鏡，並在地化體現。台中海線區域目前仍有足夠土地庫存，地價也未飆漲，結合三井OUTLET開啟的海線休閒購物商場效應，未來的海線很可能就是台中都會區能同時容納大型商場聚落與科技產業聚落的最後基地，吸引全台科技與商業目光，極具發展潛力。