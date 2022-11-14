隨著國手戴資穎、周天成在國際賽事爭光，羽球運動儼然成為台灣「國球」，但台中市竟沒有完善的羽球專用比賽場館，市議員張耀中14日發起連署，盼催生羽球場館，讓「小天、小戴留在台中打國際賽」。立委張廖萬堅則認為，可以使用文中16預定地的空間規畫，他將向教育部爭取經費補助。

台中市家長會長協會榮譽理事長賴秋江說，台中市打羽球的人很多，但民間團體要舉辦球賽，必須到處商借場地，且許多場地設施不完善，曾經就發生過有國小老師參加球賽受傷的情況。台中市羽球委員會副主委江文岳則說，台中市國中小羽球運動發展不錯，到高中卻無法銜接，盼透過催生專業羽球場帶動羽球發展。

張耀中表示，台灣有小戴、小天與奧運金牌男雙麟洋配的優秀羽球選手，屢屢在國際為台灣爭光，卻很難在國內看到這些球員出賽，主要就是因為缺乏國際標準的場館；台中市羽球運動人口超過20萬，目前僅有45間私人球場，呼籲市府應儘速規畫羽球場館。

張廖萬堅指出，文中46用地占地約4公頃，最近正在施工改建風雨球場，他建議可利用其中的空間規畫羽球場館，將協助爭取中央經費，希望蓋好後成為全台灣最標準的國際場館，以後台灣就能爭取舉辦國際公開賽事。