台中市長選戰，最後一個超級星期六。總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等三大咖到台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌輔選，現場湧入2萬名群眾。媒體人吳子嘉納悶，民進黨對於台中市長選情應心理有數，手腳恐怕都軟了，那麼多大咖去幹什麼？

吳子嘉19日在《董事長開講》網路直播節目中表示，蔡英文、賴清德、蘇貞昌跑去台中，目的是什麼？台中市長選情，民進黨應心理有數，但現在執政黨大咖卻一擁而上，強力助選蔡其昌。蔡其昌大量動員群眾、搞熱場子、掃街等動作一大堆；吳子嘉認為，蔡其昌搞這些動作做什麼，沒有意義。他更不禁問，如果行政資源多，民進黨為什麼不去救桃園、台北。

吳子嘉舉例表示，黨外時代，張俊宏第一次出來選南投省議員，康寧祥是黨外大老，全省黨外輔選，輔選行程卻跳過南投，因為資源少，就要押在最能發揮的地方。

吳子嘉認為，民進黨都是內行人，他們應很明白台中市長戰況；面對國民黨候選人盧秀燕的威力，手腳恐怕都軟了，拿麥克風就像千金重擔拿不起來。