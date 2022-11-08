11月8日的月食滿月能量發生在金牛座，剛好正在逆行的天王星也在這裡，這次的滿月能量將混合著改革、突變、無預期、分裂、顛覆的特質，有可能現在已經感覺到空氣裡有不少混亂的氣息，總覺得可能有什麼事情即將要發生，而事情卻是在毫無預警之中席捲而來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名12星座，各星座都會有不同層面的影響，加上天王星的突變、混亂能量，不少人會在這段期間感到心煩意亂，記得要保持冷靜，才能安然度過這次的挑戰。

12星座金牛座

月食滿月【安度指南】關鍵提醒

▍牡羊座

金牛座滿月發生在牡羊座的財帛宮位，有可能會因為意外而賺入大筆財富，也有可能在無預期的情況之下，突然需要一筆不小的費用來應對生活、或是工作上的突發狀況，需先檢查財務狀況，未雨綢繆、防患未然。

▍金牛座

金牛座滿月發生金牛座的命宮，生活、人際、關係、金錢或許會有變故發生，大有機會是身邊人的關係變化會帶來金錢、或是荷包大失血，如果有換個合作夥伴的想法，金錢流向不是大好就是大壞。

▍雙子座

金牛座滿月發生在雙子座的隱密宮位，此刻可能面臨排山倒海的壓力，導致情緒不佳，加上火星在你的命宮逆行，更是牽動平時累積在內心深處的怒氣，也許會造成反效果。

▍巨蟹座

金牛座滿月發生在巨蟹座的友誼宮位，滿月期間會突然與某些交友圈產生切割，並且可能迅速的加入到新的人際圈，連帶的新的人事物進入到生活中，也會在這段期間注意到新的對象，該放手的情誼別太留戀，永遠都不會知道接下來會不會遇見更棒的人。

▍獅子座

金牛座滿月發生在獅子座的事業宮位，事業上的合作夥伴或是客戶方面可能會出現小麻煩，而容易引發情緒，面對棘手的事情或情緒，別匆忙地作出反應，有可能會讓事態更加的一發不可收拾。

▍處女座

金牛座滿月發生在處女座的遷徙宮位，這段期間如果手上正在處理與國外有關的事物，可能會出現一些預期之外的變化，也可能因為公司外派的緣故，需要搬遷到遠方工作及生活，人生也許因此走向理想不同的路，給自己多點時間消化。

▍天秤座

金牛座滿月發生在天秤座的疾厄宮位，需要注意此時與他人金錢上的往來，有可能借出去的錢對方無法在講好的期限歸還，同時，需調整財務狀況，這裡指的是儲蓄的習慣、或是獲利投資的習慣太大手大腳的話，易有風險。

▍天蠍座

金牛座滿月發生在天蠍座的關係宮位，過往存在於和伴侶之間隱藏的問題，很可能在此時浮上台面，或許會開始思考這一段關係的去留，也可能彼此會向對方提出分開的想法，單身的朋友，如果有一段曖昧或單戀情形的，可能會有突然結束的情況，或是邂逅新的人。

▍射手座

金牛座滿月發生在射手座的工作宮位，工作中有某些細節一直都沒有落實的地方，建議手上若有正要收尾的項目，回頭看看手頭工作是否有遺漏的地方，健康方面，這段期間如身體有出現問題，別再拖延，症狀可能會突然加劇。

▍摩羯座

金牛座滿月發生在摩羯座的戀愛宮位，如果現在有約會或曖昧的對象，積極一點有可能在滿月之後會馬上確認關係，而過往在關係有欺瞞、第三者的情況則容易曝光，將關係推到結束、或是重新審視的狀態。

▍水瓶座

金牛座滿月發生在水瓶座的家庭宮位，過去與家人之間尚未解決的問題，會經由衝突或事件再次浮現，這次別一言不合就關上房門，需跟家人好好溝通，化解心中疙瘩，家中裝潢可能會超乎預期告一段落，或著出現重大的延遲，也有機會搬遷到新的住處。

▍雙魚座

金牛座滿月發生在雙魚座的交流宮位，這段時間是考驗情商的時刻，與人溝通之時他人的遣辭用語也許一下就刺中雙魚座的心，而你也不甘示弱的回擊，導致無用的溝通還得罪了彼此，這幾天找個時間靜坐冥想，沉澱情緒，有什麼話可以之後再說，不急著一下就說出口。