由國泰金(2882)領軍，台灣四大區塊鏈協會見證，國內業界第一份《區塊鏈聯盟自律公約》正式發布，為台灣區塊鏈發展寫下新的里程碑。國泰金控資深副總經理姚旭杰表示：「國泰在發展聯盟鏈的過程中有許多觀察與學習，就如同區塊鏈去中心化的價值，我們希望共享資訊，透過這份自律公約讓有意發展區塊鏈的產業夥伴們避免踩坑，可以更專注開發符合用戶需求的區塊鏈應用，共同健全整體環境。」

國泰金近年攜手同、異業建置多個產業聯盟鏈，如：電動車車聯網區塊鏈、環球貿易共享區塊鏈與產險聯盟區塊鏈，透過創新技術讓金融創新在不同場景落地。然而，過往在發展產業聯盟鏈時，常遇見需要依不同應用場景，從無到有制定規範；或是聯盟鏈成員對技術與資安的標準不一等痛點。因此，國泰金控將過去建置區塊鏈聯盟的經驗，結合內外部法務、法遵、風管、資安、稽核等專家團隊共同擬定《區塊鏈聯盟自律公約》，作為產業發展聯盟區塊鏈的遵循標準。

《區塊鏈聯盟自律公約》已由台灣區塊鏈愛好者協會、台灣區塊鏈大聯盟、比特幣及虛擬通貨發展協會和台灣虛擬通貨反洗錢協會共同見證。公約內容由三份文件所組成，包括「聲明書」、「自律公約」、「技術與資安規範」。「聲明書」將做為各聯盟管委會、相關產業公會代表彼此遵守自律公約之簽署聲明；「自律公約」則是描述聯盟成員加入聯盟鏈的權利義務；「技術與資安規範」則是以產業來區分，目前已發布銀行、產險、電動車產業的技術與資安規範，明年預計發布證券與其他產業的相關準則。

國泰金數位數據暨科技發展中心協理陳維銘指出：「這份公約對產業發展區塊鏈有三大好處，首先是統一聯盟遵循標準，讓各聯盟不再需要從無到有制定規範；第二項是促進聯盟共榮，透過成員相互監督，確保參與者皆符合公約所規範的框架；第三項好處則是確保聯盟的合法與穩健，未來公約內容將與時俱進，隨著監理環境變動彈性調整，也確保參與聯盟鏈的機構都具有提案修改權。」