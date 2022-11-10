長照服務補助有望擴大，衛福部長薛瑞元10日表示，目前正在評估給住宿式機構住民的補助將研議是否提高、突破每年最高6萬元的金額；同時給長照機構的補助金額將針對防疫補助的措施的改善程度給予補助。

薛瑞元在立法院社會福利及衛生環境委員會就「長期照顧2.0政策檢討與策進規劃，及如何擴大服務態樣、維持服務品質與滿足服務需求」進行專題報告及備詢。立委質疑長照機構是否能讓有需要的民眾可以穩定使用，薛瑞元指出，長照機構平均使用天數為503天，雖然有不乏民眾在經歷幾天的住宿式機構後．轉往聘請外籍移工或是反家住戶，但仍是有穩定使用。

現行住宿式機構住民每年最高補助6萬元，薛瑞元指出，目前正在考慮一年6萬的補助限額是否要提高，至於補助金額是否要透過CMS失能等級來區分還在討論中，希望可以在制度設計上盡量可行也符合民眾需求。

薛瑞元也表示，在長照機構補助方面，衛福部目前也有品質提升計畫，正在規劃住宿式機構的防疫補助。因為從這次疫情來看 住宿式機構的防疫作為很重要，接下來會設定指標讓長照機構分階段改善，並且根據改善程度給予補助，現在仍在規劃中。