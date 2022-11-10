國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立委，3個月內需要補選。據傳有意爭取立委的台北市議員王浩今天發聲明表示，「我現下的工作與目標就是讓國民黨府會雙贏，之後再往下個目標前進。」

王浩表示，今日蔣萬安宣布辭去立法委員一職，展現破釜沉舟的必勝決心，身為執行總幹事的他，必然支持蔣委員、未來蔣市長的決定。這代表的不只是蔣委員、蔣市長不留後路的堅定意志，也展現了蔣的擔當，會是一個值得市民託付的市長。

王浩說：「身為競選團隊執行總幹事的我，此時的重心與重點任務，即是盡我輔選之責，讓萬安在11／26可以高票當選，同時也讓相關的效應擴及台北市國民黨籍的議員參選人們，一同勝選進入台北市政府及台北市議會，讓府會關係及合作更為順暢，讓停滯八年的台北市政能再前進。」

王浩指出，而對於諸多媒體朋友們所關心的立法委員補選事宜，雖然法定的補選期程相當侷促，但此時此刻都還言之過早。相信黨的所有夥伴們，現下所關注的、所在意的焦點，都是11月26日當天的選舉結果。一次專注一個目標，然後盡力完成目標所需的任務。

王浩強調，「我現下的工作與目標就是讓國民黨府會雙贏，之後再往下個目標前進。」