高端爭議不斷，國民黨團書記長李德維近期赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉圖利罪，今薛瑞元回擊「我不是一個任人欺負的公務員」，李德維今於立法院質詢時，與薛瑞元爆發口水戰，李直言「部長很大，我不怕」，薛則回擊「部長很小，任委員罵」。李問薛「你覺得你任人欺負？」，薛則篤定地說「是，我沒有做錯什麼事情」。

對於國民黨的提告，薛瑞元今日上午表示，選舉的操作本來可以不用太理會，倒是李德維委員可能搞不清楚惹到什麼樣的人，「我不是一個可以任人欺負的公務員」。《貪污治罪條例》的圖利罪，是5年以上有期徒刑；《刑法》169條誣告罪是7年以下的有期徒刑，雙方的籌碼不一樣，不過我就跟他梭哈。不管將來他是否離開公職，李德維將來是否做立法委員，「我一定跟他搞到底，反正我們兩個有一個人會被抓去關」。

對此，李德維今日質詢時表示，沒有想要關薛瑞元，薛也回應沒有想要關委員，但李認為，聽了薛瑞元對立法委員的回應，他真的認為薛瑞元應該被關。

李德維直言，「我們一定要有一個人被關，我看這個樣子是你要準備被關」，薛瑞元反擊「很難說」。李再指出「部長很大，我不怕」，薛瑞元則回「部長很小，任委員罵」。李問薛「你覺得我怎麼欺負你？你覺得你任人欺負？」，薛則篤定地說「是，我沒有做錯什麼事情」。李再問「你覺得很委屈、受欺負？」，薛瑞元表示「還好啦」。

「我希望中華民國的公務員不要為特定廠商給予特殊優惠，圖利他，讓民眾唾棄」，李德維說，他請求司法機關調查，假如這樣，薛瑞元都覺得是任人欺負，那真正委屈的是人民。人民每年繳稅金，卻有這麼多的黑箱，「蔡總統最喜歡講公開透明，然後呢？」。薛瑞元回應「然後你就去告」，並表示他有自信沒有違法，就是這樣。