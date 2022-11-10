在前一日成功站上2400點關卡之後，韓股10日獲利了結賣壓也跟著出籠，大盤最後收2,402.23點，跌22.18點或0.91%，暫守2,400大關，但無法連5紅。同時，韓元也走貶，外資賣超1170億韓元。

韓國政府10日表示，將讓國有韓企擔保10兆韓元，約73億美元來確保這項融資計畫可以執行，希望能幫助一直跌價的房市止血。其實，韓國政府早在10月對其它產業就有類似的救援行動，現在則是對房地產提供10兆韓元金援。

背後有富爸爸軟體銀行鼎力相挺的韓國Coupang，其最新財報顯示今年獲利有機會攀升外，另外，在會員費增收以及效率提高之下，上季也開始賺錢。但電商同業並沒被激勵，Naver跌2.22%，Kakao也跌2.5%。

其它大型個股走跌居多，三星電子跌2.58%，SK海力士跌0.11%，現代汽車收平盤，起亞跌1.19%，化學大廠LG Chem也跌2.8%。

韓元兌一美元匯率在1,377.5價位附近，韓元貶12.7元。