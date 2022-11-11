歐洲股市週四收盤創下近11周最高點。美國消費者物價指數的上漲放緩，加強了人們對聯準會放慢降息腳步的預期。

周四歐洲Stoxx 600指數收漲11.55點或2.75%，為431.89點，並創下近5周以來最大漲幅。除了能源股之外，所有板塊均大幅揚升，對利率敏感的股票成為此波買進的最熱門股票。

科技股和房地產股分別升7.6%和6.4%，創下近兩年最佳單日表現。

美國勞工部的資料顯示，十月消費者物價指數的漲幅低於預期，並為近八個月以來首次降到8%以下，顯示通膨已開始降溫，這將使聯準會收回部分加息力道。

歐元區Stoxx股市波動指數跌至21.31點，為近12周低點，反映出投資人的焦慮有所緩解。

由於市場預期聯準會抗通膨力度會有所放緩，加上企業財報季表現優於預期，抵銷了市場對於經濟衰退的擔憂，歐洲Stoxx 600指數有望連續第四周上漲。

在個別股票當中，製藥廠AZ(AstraZeneca)升2.9%，報11158英鎊；該公司上季獲利和營收超出預期，並上調全年調整後獲利預期。

德國的安聯保險大漲5.9%，報200.1歐元；該公司上季淨利增加17%，優於預期，並公布了更為樂觀的全年展望。

德國的Delivery Hero大漲18.6%，報41.3歐元，漲幅高居歐股之冠；該公司重申2023年調整後核心獲利率的目標，並上調今年財測指引。

在油價連跌三天之下，能源股跌0.4%；中國發起新冠病毒新一波的封鎖管制，讓人擔心中國的燃料需求下滑。