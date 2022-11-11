蔡英文總統11日替工研院新科院士授證，典禮尾聲大合影時，也罕見多名維安人員在舞台指揮拍照。（邱立雅攝）

蔡英文總統（右三）準備離場時，也被大批維安人員前後包夾。（邱立雅攝）

蔡英文總統10日晚間準備參加民進黨桃園市長候選人鄭運鵬造勢活動前，場外有民眾攜帶玩具槍不服盤查遭逮捕送辦，維安議題引發關注，11日蔡英文前往工研院參加院士授證儀式，現場國安局「白衣壯漢」明顯大增，將蔡英文保護得滴水不露，甚至在大合影之前，也罕見出現舞台上多名維安人員主導拍攝。

蔡英文前往工研院替第11屆新任院士授證，會前先參訪工研院「創新智匯‧永續未來」特展，只見大批維安人員簇擁蔡英文前進，有別於過去重點維安人員隨侍在側，當天氣氛稍稍緊繃。在工研院專家解說時，維安人員站滿蔡英文四面八方，出現維安人員比工作人員還多的景象。

隨後蔡英文進入會場時，維安人員也是多人前後包夾行動。授證典禮最末所有院士與蔡英文合影時，也罕見舞台上出現多名維安人員主導拍照儀式，並由維安人員親自搬椅子供貴賓及總統入座。

新竹縣警方也透露，11日當天中衛區維安人數比之前稍多，眾人也是神經緊繃，就怕又出現前一夜桃園造勢會場民眾攜帶玩具槍的狀況。