今天是中華民國111年11月11日，許多人祝福單身朋友早日脫單不再孤單。然而，大安文山台北市議員候選人4號曾獻瑩妻子的一封信深情告白，雖然抗癌艱辛，但夫妻情深一同走過，她知道參選從政非常不容易，但化小愛為大愛把曾獻瑩奉獻出去，按讚留言湧入曾獻瑩的臉書，暖哭許多網友。

大安文山台北市議員候選人4號曾獻瑩強調愛家及守護孩子。（圖片來源／曾獻瑩臉書）

曾獻瑩的太太楊淑斌寫道，她在最美麗的時刻嫁給曾獻瑩，婚後幸福美滿；然而卻因生病變成自己都不認得的樣貌。她也提到，在化療期間，曾獻瑩一肩扛起家中所有的責任，並且陪伴她化療，用最溫暖的能量呵護及守護她和孩子們，讓她看見丈夫的堅毅和堅貞。

楊淑斌寫道，她知道參選從政非常不容易，因為曾獻瑩既非官二代也非富二代；然而，「因為自己經歷過『家』可以對人揮多大供應、遮蓋與醫治⋯」因此她支持丈夫帶著愛家理念和滿腔熱血參選，化小愛為大愛把曾獻瑩奉獻出去，楊淑斌表示：「堅信會讓萬千市民因此蒙福。」

曾獻瑩四歲喪父，深知教育翻轉人生的重要性。（圖片來源／曾獻瑩臉書）

在雙11節的日子，這封信字裡行間充滿令人動容的美好愛情，讓曾獻瑩的臉書一夜之間湧入各種暖流，一位曾獻瑩的朋友留言：「每次看到您，總是親切的笑容，並不清楚您肩膀上的千斤重擔！這是需要多強大的內心呀！我只能說很震撼…，能將家庭的挑戰，照顧如此完善！相信您在市議會，會將大安文山這個大家庭，照顧的無微不至！我們相信您準備好了！我們也準備好了，投下每一張選票，讓您來守護大安文山！」

一位網友說：「你們讓大家看到幸福家庭的美好對一個人有多重要。願你所推廣的愛家理念能進入到每個家庭，每個人的心中。」有些網友自身也曾經歷抗癌過程，也留言：「好感人。妻子用愛支持，我們用選票支持！加油！」

有網友表示：每一句話都好感動，一位在小事上忠心的人，在大事上是值得託付的人。也有認識曾獻瑩的朋友留言，說曾獻瑩是「言行一致、知行合一，表裡如一，祝福你高票當選，成為這個世代的榜樣！」