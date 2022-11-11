出門是要開心的，別為了這種人生氣！有名男子在高雄巨蛋地下停車場找車位時，正巧看見有輛車要離開，便在一旁等待，看著車子離開後預備要停入停車位時，竟然被另外一側1輛休旅車，直接車格後方跨越車輪檔切進車位，2車就這樣互相對視，僵持不下；對此，網友也留言表示「沒水準的人真的挺多的」、「為了停車連車都可以不顧了」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段20秒影片，影片中駕駛在高雄巨蛋地下停車場找車位，終於等到1輛車子將要離開，正當要準備將車子開進去停車位時，突然有輛白色休旅車，從另一側發現這位子，竟然強行壓過輪檔，將車頭切進停車位，2車便在該停車位前互相對峙僵持不下。

對此，原PO也在貼文憤怒抱怨「原來可以直接撞輪擋從後面來，真的好棒棒，所以說人只要連皮夠厚，什麼垃圾方式都可以」。

影片一出，網友紛紛留言表示「出門是要去開心的，別為了這種人生氣」、「為了停車連車都可以不顧了」、「我還真不好意思這樣停進去，除非車格沒人排」、「沒水準的人真的挺多的」、「我想知道你僵持多久？然後之後那個位置是誰停？」、「底盤也要夠高才有辦法這樣」、「不守規矩、沒水準的野人很多！不愛自己的車、也不愛公共設施」。