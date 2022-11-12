中廣與蓋洛普公司11日公布桃園市長選舉最新民調，國民黨參選人張善政以支持度31.24%居冠，民進黨參選人鄭運鵬則為25.77%，其中在20到39歲的選民中，鄭運鵬較上月掉了3個百分點。張善政競辦發言人凌濤昨(11日)分析跟兩件事情有關，所以影響年輕族群非常大。

凌濤11日在政論節目《少康戰情室》分析中廣與蓋洛普公司公布的桃園市長最新民調，張善政(支持度)從9月時的21%到現在的31%，大幅上升10個百分點；反觀鄭運鵬則從24.77%到25.77%。凌濤直言，鄭運鵬只增加1個百分點，顯然兩個月跑的所有行程跟造勢是無效的。

凌濤也從三面向分析，首先，在20到39歲的選民支持度，張善政獲得26.69%的支持度，較上月增加約13個百分點；鄭運鵬則從25%掉到22%，掉了3個百分點。凌濤認為，過去民進黨操作年輕人抗中保台，但鄭運鵬卻跟大陸三大電信做生意，到最後被大家貼上標籤，且最近NBA球星來，鄭運鵬蹭到翻船，這兩件事情在年輕族群中影響非常大。

針對政黨的表態率，凌濤提到，國民黨是維持住，但民進黨是下降的，在地方上跑行程，觀察到市民對桃園市長鄭文燦政績的支持度，完全沒辦法轉移到鄭運鵬身上，「鄭運鵬跟地方很冷，不互動、跑的也不勤，都是鄭文燦從早到晚幫忙跑選舉」。凌濤諷刺表示，大家到現在還是覺得鄭文燦在選第三任，這個感覺還是沒有被消除。

此外，凌濤提到，大比例的中間選民已經開始表態，張善政從婦幼局到北北桃1280月票， 提出的政見，不管是城市發展的軟硬體提出想法，相較鄭運鵬跟北北基桃共同1200月票，被交通部打臉等，(種種事件)一對比下來，會發現(支持度)展現在民調上。

凌濤也呼籲，就算現在每個民調都領先，仍要小心，因為(不知道)最後民進黨會出什麼招式，都要謹慎。