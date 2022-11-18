立法院國民黨團昨(17)日召開記者會，指民進黨台北市長候選人陳時中曾以台北醫學大學董事身份，赴陸談投資，且簡報更提及兩岸一家親，怒轟這就是「綠能你不能」的雙重標準。對此，國民黨前台北市議員羅智強表示，他幾乎每個縣市都跑去輔選，發現這次選舉有很特別現象，就是「綠能你不能」的這種傲慢雙標，慢慢被破解，使民進黨打了很多招數，「都變成迴力鏢」。

羅智強17日在政論節目《少康戰情室》中指出，這件事的關鍵不是陳時中有沒有去大陸交流，因為去學術交流很正常，但問題是為何(民進黨)去是學術交流，(國民黨)是親中賣台，羅智強發現，大家對這個標準已越看越清楚。他提到這次選舉，他基本上幾乎每個縣市都跑去輔選，發現有個現象很特別，就是「綠能你不能」的這種傲慢雙標，慢慢被破解，導致民進黨在選舉的這段時間，打了很多招數出來，包括抹紅、抹黑、抹黃等，都變成迴力鏢。

羅智強提及，前新竹市長林智堅因論文抄襲退出桃園市長選舉一事，羅說在這事爆發前，國民黨高雄市長參選人柯志恩的論文正在被攻擊，把柯志恩打到像是犯了天條，十惡不赦般。然而，柯志恩經過檢驗過關了，民進黨卻因為把標準拉的太兇、太狠，結果標準全部被林智堅吸收。

此外，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬遭爆料，2008年立委敗選後，赴陸經商並與中國三大國企關係密切，專利申請書以「中國台灣」申請。羅智強提到，大家在打鄭運鵬之前，民進黨正在一天到晚抹紅張善政，未料，鄭運鵬被爆為了到大陸做生意，公司登記中國台灣。

羅智強認為，選民已經有在進化，也就是拿什麼標準打(對手)，就會拿什麼標準檢驗你。