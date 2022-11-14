民進黨台中市長候選人蔡其昌，13日上午為脫黨參選的候選人成立競選總部站台。同選區民進黨提名的市議員候選人廖芝晏說，「今天中午的電話響不停，許多支持者來電、甚至跑到芝晏總部，生氣的問芝晏，為什麼市長候選人會去幫脫黨者站台？」

廖芝晏指出，首先要先拜託所有支持她的朋友們，請堅定支持蔡其昌。市長能夠當選，就是民進黨的勝利！換市長就是我們最大的公約數，如果其昌能因為站脫黨的台可以爭取到選票，她覺得這件事就應該這麼做。

廖芝晏說，對於議員選戰，民進黨就是只有提名兩個人，一位，我的大哥謝志忠幫您講話，另一個就是我，廖芝晏！ 我們兩個遵守遊戲規則通過初選，目標一致就是讓民進黨在豐原后里兩席都過關！讓有能力做事的蔡其昌來當市長，為鄉親做事！

廖芝晏指出，我身為民進黨提名的候選人，我堅守民進黨長期守護的團結價值，現在如此，未來更不會改變，拚兩席！顧台灣拚未來！

廖芝晏強調，再一次拜託所有支持她的朋友，市長請堅定支持蔡其昌，議員堅定投給民進黨「提名」的候選人廖芝晏與謝志忠，團結一致，改變台中，贏回光榮！