國民黨立院黨團今開記者會指出，距離1126大選不到15天，民進黨內傳出新北市長候選人林佳龍選新北是準備敗選後當閣揆。新北市議員廖先翔表示，林佳龍參選新北市的唯一任務，就是拉低現任國民黨新北市長侯友宜連任的得票數，但不要忘了年底投票還有18歲公民權複決，「不要因為你的私利，成為罪人。」

國民黨團總召曾銘宗表示，林佳龍，過去曾說過24次不選新北市長，本人還強烈反對過參選新北，最後林佳龍卻還是接受徵召，林佳龍誠信有問題。此外，他不僅只是誠信有問題，行政能力也有問題，台中市長任內宣布建台灣塔卻發生弊端，還跟德商「一人公司」簽海水淡化備忘錄，變成大笑話。

曾銘宗還提到，林佳龍在擔任交通部長任內，2021年4月2日發生太魯閣號出軌事件，造成49人死亡、162人輕重傷，最後請辭下台負責。無論是從台中市長任內，還是到交通部長任內，林佳龍施政大都是雷聲大雨點小，最後多不了了之。

首席副書記長謝衣鳯也問林佳龍，蔡英文總統曾10度約見過你，勸退不選台北市長，改選新北市長，是否涉及《選罷法》搓圓仔湯條款？還是選後跟當年在台中市一樣落跑？蔡英文黨主席到底有沒有給你承諾「條件說」？新北市民正等著林佳龍候選人說清楚。

國民黨新北市議員候選人吳訓孝表示，民進黨近兩屆推出的新北市長候選人，不是傲慢、就是愛說謊。台中市民在2018年最出明智的選擇，以20萬票送走不適任的市長；曾說絕不離開台中的林佳龍，也說過要給新北在地議員機會，現在到底誰在選新北市長？計程車廣告案解釋清楚了沒有？吳訓孝再次強調，「台中人不要的，新北市也不要」。