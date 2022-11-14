中央流行疫情指揮中心指揮中心指揮官王必勝今天表示，上周確診人數14.6萬，比前一周下降25.7％，也比8月中這一波疫情起點還要更低，因此可以判斷這一波BA.5疫情已經結束。至於民眾最關心的口罩政策鬆綁，王必勝表示，專家建議再觀察一下再決定，主要看下周病例數、呼吸道疾病監測狀況，是否穩定往下或持平，有機會在下周結束前宣布放寬。

王必勝指出，目前看來週確診數降到低點，而冬季比較流行的呼吸道傳染病，目前還算穩定，醫療量能盤整也還可以，看起來已經達到口罩政策鬆綁的條件。但他強調，由於口罩政策影響較大，最近也看到日本疫情重新上升，韓國也是，有些專家建議再觀察一些時間再決定。

「由於口罩是很有效預防傳染的工具，鬆綁時會特別謹慎。」王必勝指出，口罩鬆綁與否，主要是看下周病例數、呼吸道疾病監測狀況，是否穩定往下或持平、沒有回升。此話是否代表下周結束前可望宣布放寬？王回答「當然有機會，但還是要再看看」。

九合一大選將在下周六（26）登場，民眾是否有機會戶外免戴口罩前往投票？王必勝表示，口罩鬆綁和選舉沒什麼關聯，「選舉是選舉，防疫是用專業角度來看，大家不要把它聯結在一起」。

秋冬是呼吸道疾病好發季節，近來有醫師觀察到呼吸道融合病毒（RSV）感染人數增加。疾管署發言人莊人祥表示，RSV在台灣流行期為冬天和早春，國內上周實驗室醫院通報共406件，而前兩周分別是455件和379件，看起來已經達到高峰，但還要再觀察。

莊人祥說明，RSV主要感染對象為學齡前幼兒，勤洗手可預防，嬰兒多餵母乳可增加免疫球蛋白，也請大人避免親吻嬰幼兒臉頰，並定期清消幼兒經常接觸的門把、玩具、扶手等物體表面。