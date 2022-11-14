台中市大里區瑞城國小學童日前參訪成功派出所，警員向學童們解說警察工作內容，更藉機展示仿真毒糖果、毒咖啡等包裝樣式，宣導防毒、反毒的知識。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區瑞城國小二年級班導師日前上午帶領約200位學童來到中市警霧峰分局成功派出所進行參訪，由成功派出所4位警員進行警察工作內容解說，同時展示仿真毒糖果、毒咖啡等，同時宣傳防毒、反毒觀念，小朋友們聽得認真，更興奮體驗乘坐警車，相當開心。

霧峰警分局表示，日前收到瑞城國小特別邀請，希望霧峰警分局能開放成功派出所供學童參訪，讓學童能更瞭解警察工作內容，並增進犯罪預防及交通安全等相關知識，遂與瑞城國小攜手舉辦校外教學，由班導師帶領約200位二年級學童到成功派出所參訪；成功警友站站長沈文楠得知參訪訊息，更特地準備點心提供給學童食用。

參訪當日由成功派出所巡佐朱達明、警員林偉民及偵查隊偵查佐張滄柏、陳若甄等4人向學童們解說警察工作內容，並介紹警察所使用之應勤裝備，也藉機展示仿真毒糖果、毒咖啡等包裝樣式，宣導防毒、反毒的知識，告誡現場學童不要輕易接受陌生人給的糖果及飲料，學童聽得相當認真。

解說結束後，4位警員於現場舉行犯罪預防及交通安全教育有獎徵答，透過有趣、活潑的方式和學童互動分享，帶給現場學童們深刻印象，除了讓學童對警察工作有更進一步的認識，也讓他們更了解該如何保護自身的安全，現場學童更興奮體驗乘坐警車，一同拍照合影。

霧峰警分局分局長李建興表示，期望藉由學校等機關團體參訪派出所的機會，讓社區更進一步認識警察工作，並將犯罪防治、交通教育的觀念向下紮根，也讓學童對保護自身安全有更深一層的認知，以達寓教於樂的目的。

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