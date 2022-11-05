鄭寶清5日在龜山區與大園區舉辦市政說明會，現場坐滿支持者。(摘自鄭寶清粉專)

桃園市長選舉，剩下不到1個月時間，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清在龜山區與大園區舉辦市政說明會。鄭寶清表示，歡迎其他候選人跟進「學童營養午餐免費」、「購屋自備款政府扛」政見。

鄭寶清今(5日)在臉書粉專貼文表示，今天在龜山區與大園區舉辦市政說明會，只要順利當選，絕對會實踐「學童營養午餐免費」、「購屋自備款政府扛」、「青年創業免利息」、「敬老金1萬元」，讓小孩可以平安長大，做國家未來的主人翁，讓青壯年願意在桃園紮根，帶動創新經濟的新動能，也讓長輩有所照顧，政府來幫忙家庭孝順長者。

鄭寶清接著指出，有位熱心的支持者今日問了兩個問題。國民黨候選人也效法他一樣提出「學童營養午餐免費」，也有其他縣市候選人被質問為何不提出「購屋自備款政府扛」？

鄭寶清對此回應，一位施政者必須心中要有人民，不僅要瞭解地方還要體貼人民，政府能做到的事就必須努力去做到，而不是有所藉口辜負人民，所提出的每一項政見，都是經過評估可行性，且市府預算充裕的情況下，能夠造福桃園市民的政策，我們當然都歡迎其他候選人跟進。

鄭寶清表示，感謝今日所有前來支持與聆聽的市民朋友，他承諾未來一定會盡所有能力解決龜山交通問題，以及桃園航空城發展與拆遷問題，將桃園的每一隅引導至正確的發展道路上，讓市民安居樂業，讓桃園經濟好發展。