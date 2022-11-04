民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前參訪福寶科技，並就社福、身心障礙、早療等議題交流，總經理巫震華向沈慧虹展示科技輔具「外骨骼機器人」，以及傷友、障礙者實際體驗影片。沈慧虹表示，若當選將辦科技輔具體驗會，也要透過到宅醫療、通用設計等打造平權城市。

福寶科技長期關注社福、身心障礙議題，是從工研院團隊延伸出的新創，也是台灣第一家致力於發展外骨骼仿生科技產品的研發設計公司，旗下外骨骼機器人能輔助傷友練習起身、站立，並搭配數據資料，歸納復健成果，物理治療師也能藉此調整訓練菜單，提高復健效益。

沈慧虹表示，福寶科技是新竹在地企業，長期透過新科技、新創意，致力於智慧醫療領域，讓科技很有溫度，其研發的外骨骼機器人協助許多重度傷友站起來，進而跨出腳步、重拾笑容及尊嚴，這與她推動「安全、平權、選擇權」目標理念相符。

她說，過去竹市重新規畫身心障礙福利大樓，打造輔具旗艦店，重新規畫提供輔具展示體驗、世界咖啡館、電動輔具充電等便民服務，也啟用北台灣最大、最完整身障就業綜合大樓，建構完整職業訓練、就業輔導「一條龍」服務，也設立桃竹苗首座公設專辦的兒童發展早期療育中心。

自參選以來，沈慧虹也陸續提出在宅醫療、18到20歲特殊境遇兒少銜接型無息生活貸款、增設早療與身障照護據點、全市公共建設納入通用設計、加強身心障礙者就業媒合等5大社福政策。

沈慧虹也承諾，未來上任市長後，將推動在新竹市輔具中心舉辦科技輔具體驗會，邀請外骨骼機器人等相關智慧輔具、醫療科技業者共同來參與，透過連結民間資源、搭建平台的方式，讓更多市民能夠親自體驗，打造更平權的城市。