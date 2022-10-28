多年來持續推動偏鄉「許願樹美學啟蒙計畫」的台中品牌建商-精銳建設，新學期課程包含美術、舞蹈、美聲、打擊樂以外，並打造全新情境劇-情緒大神說故事，適逢萬聖節的到來，精銳別出心裁以劇中人物-情緒大神為主題，創作獨特萬聖節餅乾，並到多所學校與學生共度不一樣的萬聖節。

「不給糖，就搗蛋!」是萬聖節必備的標語，代表性標誌如吸血鬼、女巫、南瓜等，讓人一看就感受到趣味、搞怪的節慶氛圍，但精銳卻讓學童今年的萬聖節變得很不一樣。團隊事先與公司專屬烘焙師討論發想，因今年全新打造的「情緒大神說故事」情境，在各學校演出時廣受歡迎，若將劇中角色情緒大神化身為萬聖節餅乾圖案，一定能讓孩童更有共鳴。

於是，情緒大神招牌的濃眉毛變身專屬的萬聖節餅乾圖案，收到的孩子都好驚喜，有玩又有吃，也引發孩子思考將所見美學實際隨手運用在食衣住行中，每個參與的孩子都超級開心，直呼今年真是太有趣的萬聖節！

「許願樹美學啟蒙計畫」已邁入第6年，每周的美學課讓參與學童十分期待，在這堂課程中，孩子們可以盡情放飛自己的想像力，對未來充滿期待與渴望，學校師長暖心分享說：「孩子們美學課以外，下課時間也會與同學相約，穿著美學制服到鄉里間聚會，足見學童對活動的認同感很強烈，連穿制服都變成有趣、喜悅的事。」

大湖國小校長劉陞華也分享到，第一批參與許願樹美學上山計畫的孩子，有的已經上高中了，還特別請求父母一定要讓唸小學的妹妹們來參加。

苗栗華興國小校長陳佳琳特別跟觀看孩子成果演出的家長，介紹學校的聯絡簿封面，是放全校上許願樹的活動照片，這學期看孩子上美學課時，被孩子們的美聲感動，希望每天放學音樂都可以播放孩子們的美聲，來自孩子們最真實的回饋，鼓舞著精銳持續讓許願樹計畫前進的動力。

萬聖節前夕，精銳也特別贊助邀請「公益天使」沈芯菱，到校舉辦「精彩夢想 銳變人生」講座。頂著台大博士高學歷的沈芯菱，11歲起開始致力公益，半工半讀與20年來服務弱勢的歷程，特別被選放在23本教課書課文內，她創立的公益平台也廣受校園師生的喜愛，當參與講座學童看見課文上的人物出現在眼前都備感新鮮與驚奇。

精銳建設許願樹美學啟蒙，除了帶給孩子們實質美學體驗，也為孩子心靈注入美學，讓孩子們度過一個充滿正能量、勇敢做夢的萬聖節。