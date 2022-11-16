收購推特後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為削減成本裁撤大批員工，近日又稱總部提供的免費午餐支出每年達1300萬美元（折合新台幣約4億），但出席率實則很低迷，這個數字很奇怪，因此將削減這項福利。

馬斯克在推特發文表示，位於舊金山的推特總部，每天提供給員工的免費午餐達400美元（折合新台幣約1.2萬），每年成本支出高達1300萬美元。但他續指，過去12個月，員工進辦公室平均卻不到10%，最高也才25%。

馬斯克說，這個數字實在很奇怪，因為幾乎沒有人進公司，準備餐點的人比吃的人還多，甚至還懶得準備晚餐，因為辦公室根本沒有人。

只不過，曾負責免費午餐項目的前員工霍金斯（Tracy Hawkins）卻駁斥，他負責午餐部分到前一周才離職，早餐和午餐每人每天餐費只有約20美元到25美元（折合新台幣約600到700元），而辦公室出席率則為20%到50%。但馬斯克也反批霍金斯的數字不是真的。