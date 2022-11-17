女星李妍憬近期公開和導演圤智雨戀情，不過短短20天似乎就遇到波折，接連發文暗指關係生變，對此圤智雨也未多作回應，慘遭網友謾罵，對此，李妍憬公開喊話「不要再罵他了」，更無奈表示： 「我的名聲能奢求什麼」。

李妍憬近日發文透露與圤智雨關係生變，更表示原本男方會陪同去警局做筆錄，不料卻被放鴿子，讓她坦言有些難過，至於被問到沒有陪同的理由，她則要網友去問對方，此舉則讓圤智雨慘遭網友謾罵，讓她於心不忍發聲： 「不要再罵他了」，表示公眾人物戀情公開就會被檢視，加上自己什麼都搬到檯面上說，讓圤智覺得委屈，接著點出男方會被罵的主因，可能是外界認為身為男人要有肩膀。

李妍憬表示互相都覺得不被尊重，但已不想計較彼此給予多少，畢竟公開以來都承受來自各界的壓力，原本以為交往後能補足彼此優缺點，未料卻是不斷放大各自缺點，但依舊感謝對方的付出，強調「最完美的結局應該彼此祝福」，接著提及曾把始末告訴藝人甄莉，對方雖責罵過她，卻也認為她值得被珍惜，但她卻語帶無奈表示： 「我這樣的名聲我能奢求什麼」。

李妍憬強調雙方彼此都有壓力存在，不能責怪誰是誰非，也希望事件就此打住，畢竟不是每段感情都要在謾罵中結束，也感謝這段時間給予關心的所有人，會盡快調整心態回到當初開心的自己，不過多數網友仍不苟同，留言嘲諷： 「讓大家知道然後又要止血」，她則是親上火線反擊： 「他沒背叛我，就事論事，難道還要開砲火嗎？習慣不一樣，就要一直開戰嗎？如果所有事我都說出來，今天他只會被罵更慘」。