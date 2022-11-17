竹東台泥公園以現有地形打造地景遊具。（羅浚濱攝）

競選縣長連任的楊文科，透過公民參與方式，積極推動建設特色公園，已啟用的公園皆獲大小朋友好評，他承諾連任將持續打造「一鄉鎮一特色公園」，讓各鄉鎮民眾都有更優質的休閒遊憩空間，達成「好玩的公園就在我家」的目標。

最早啟用的竹東台泥公園，結合人文景觀生態，也紀錄台泥產業歷史，公園內看不到罐頭玩具，以現有地形打造溜滑梯、地景遊具、沙坑、攀爬坡及跑酷設施，成為竹東親子最喜愛的遊憩場地。

隨後，啟用竹北市AI智慧園區的AI綠能公園，有隧道式攀爬網、大碗公滑梯、旋轉陀螺 等遊具及滑步車道練習場，廣受竹北市親子歡迎，讓楊文科決定3年投入2億元打造22座特色公園，每座公園並且都辦理公民參與活動，蒐集民眾意見作為建造依據。

22座特色公園竹北市有19座，芎林鄉3座，目前啟用竹北興隆公園設置全世界只有兩座的蝴蝶攀爬網等遊具，假日都吸引眾多親子，芎林水霧公園打造成自然與文化共融的夢想公園，分別獲「2022年美國繆思設計大獎」公園景觀類金、銀獎的肯定。

芎林方口獅公園更有全世界首座導入地方文化的客家方口獅造型溜滑梯，運動公園則打造32種運動功能設施、學齡前兒童100公尺Push Bike車道區及200公尺地景跑道等，讓老中青幼都能玩。

除了22座共融式特色公園外，竹北東興圳公園、光明商圈特色公園、竹東中興河道沿岸遊戲場、芎林鄧雨賢音樂文化公園、內灣野薑花公園等，都成為當地民眾休閒遊憩的場域。

楊文科競總指出，年底前預計還有7座特色公園將啟用，明年上半年則有8座公園完工，其餘有3座公園將配合地下停車場一併規畫動工，湖口王爺壟公五公園也正在規畫設計中。

楊文科承諾，未來會努力實踐「一鄉鎮設置一處特色公園」，持續透過辦理地方說明會，聽取地方意見，讓公園綠地更符合在地需求，融入民眾生活，營造更好的生活環境。