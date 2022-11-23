斗六膨鼠森林公園每到周末都是滿滿人潮，圖左就是旋轉塔的位置。（周麗蘭攝）

家長帶著小朋友耐心排隊玩滑索。（周麗蘭攝）

金瓜鼠樂原的白沙池。（周麗蘭攝）

金瓜鼠樂園的踏樁與攀爬網。（周麗蘭攝）

今年天氣熱，膨鼠森林公園的戲水池續開放中。（周麗蘭攝）

斗六市公所開闢的「金瓜鼠樂園」上周末啟用湧入近萬人次，比大型遊樂園還熱鬧，遊玩秩序良好，親子都很有公德心。不過膨鼠森林公園的「旋轉塔」日前發現一夕被搖壞，從監視錄影器追到某科大的8名學生凌晨1點多結伴不當使用，將通知學生及父母到公所勸導。

金瓜鼠樂園、膨鼠森林公園緊鄰，共有溜滑梯、戲水池、旋轉塔、鞦韆、攀繩、踏樁、滑索、滑草場、白沙池等10多項共融式遊具，其中膨鼠公園在今年4月先完工啟用，金瓜鼠於11月20日啟用，獲得相當好評。

斗六市公所公用課長孫旺田表示，金瓜鼠樂園上周末啟用湧入上萬人潮，親子排隊玩，沒有發生爭玩、占著不放情形，現場沒有亂丟垃圾，家長和小朋友自律能力很好，六都有些共融式遊戲場需要安裝計時器才能維持秩序。

市長林聖爵表示，大多數人都有良好公民素質，但膨鼠森林公園的旋轉塔這個月初發現被搖壞，監視錄影帶發現8日凌晨某科技大學學生8人共乘6輛摩托車來玩，一群人抓著旋轉塔用力搖晃，搖到壞掉。

林聖爵說，經內部討論決定不提告、不要求賠償，但要找參與破壞行動的學生和家長到公所來勸誡愛惜公物。

孫旺田說，膨鼠公園自4月啟用以來定期檢修、更換輪軸，只要正常使用可用很久，公共空間是大家共有的，希望更多人享受到，膨鼠公園不只有娃娃車整車載來放電，也有北部老人家搭遊覽車專程來看。

孫旺田表示，為確定遊玩安全，2個公園安裝多處即時攝影鏡頭，這次旋轉塔事件就是以車牌追人，找到所有參與的學生，從監視器清楚拍下學生凌晨1點42分騎車進入、一群人用力搖晃遊具的影像，旋轉塔目前已拆下維修，2個月才能修理好。